 

За сутки в Украине от COVID-19 умерли 56 человек, госпитализированы 537 – Степанов

27.09.2020, 10:10, Новости дня

За прошлые сутки в Украине госпитализировано 537 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, зафиксировано 56 летальных случаев, вызоровели 1009 пациентов. Об этом на брифинге 27 сентября сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За все время пандемии в Украине заболели 198 тыс. 634 человека, и них 13 тыс. 80 детей и 14 тыс. 499 медработников. Всего выздоровело 87 тыс. 882 человека, летальных случаев – 3 тыс. 959”, – сообщил Степанов.

За сутки в стране забоели 195 детей и 116 медиков.

В Украине пятый день подряд фиксируют более 3 тыс. случаев коронавируса: 25 сентября инфекцию подтвердили у 3833 человек (абсолютный антирекорд), 24-го – у 3565, 23-го – у 3372, 22-го – у 3497.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 25 сентября было подтверждено 191,7 тыс. случаев COVID-19, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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