 

Власти Карабаха объявили военное положение

27.09.2020, 10:08, Новости дня

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, сообщил его пресс-секретарь Ваграм Погосян.

«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет», – говорится в заявлении Арутюняна, опубликованном в Facebook пресс-секретаря. 

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. 

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне.

В начале августа Армения обвинила Турцию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе. В конце июля Ереван обвинил Баку в подготовке эскалации на границе.

Ранее в Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Экс-разведчик КГБ Швец: Путин будет сидеть у себя в бункере и оттягивать свой конец

01.09 / “Это не финал, а жирная запятая”. Судья Вовк прокомментировал решение Высшего совета правосудия

11.07 / В Украине стартовал проект психосоциальной поддержки людей

24.08 / Можно ли оправдывать снос памятников?

22.09 / «Яндекс» собрался купить «Тинькофф Банк»

20.08 / Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

01.07 / В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма

14.09 / В украинской делегации в контактной группе появится должность спикера – Резников

15.07 / Мнения: Интересы РФ и Чехии прямо пересекаются в военной области

01.07 / Заседание по избранию меры пресечения Порошенко отложено

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска