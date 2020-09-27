 

«Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс»

27.09.2020, 10:05, Разное

Тихановская прокомментировала формальное вступление Лукашенко в должность президента.

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером, избранным белорусским народом, и назвала фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Ее видеообращение опубликовала пресс-служба.

«Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — пояснила она.

По словам политика, европейские страны готовы оказать Беларуси реальную поддержку в случае победы демократии. Тихановская также подчеркнула, что теперь приказы Лукашенко, отданные силовым структурам, нелегитимны и не подлежат исполнению.

Сегодня Александр Лукашенко формально вступил в должность президента Беларуси. О церемонии мало кто знал — на нее не были приглашены иностранные дипломаты, ее не транслировали государственные телеканалы. О том, что церемония может состояться сегодня, местные СМИ сообщили после того, как движение на центральных улицах в Минске было перекрыто и журналисты заметили президентский кортеж на проспекте Независимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПротесты в Беларуси, день 46. Лукашенко проводит «тайную инаугурацию». Онлайн

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Мнение: Индивидуальный предприниматель Ефремов вины не признает

10.03 / Заявление о существенных недостатках предлагаемой процедуры общероссийского голосования

07.08 / Диетолог Елена Соломатина назвала опасные свойства безалкогольного пива

27.08 / Дети переживших депрессию матерей имеют проблемы с адаптацией в школе

14.07 / Мнение: Обычный патруль, ничего интересного

03.09 / Назван повышающий риск развития рака цвет волос

23.09 / Путин в Сочи потребовал от Лукашенко досрочной отставки

24.06 / Жабий король и летающие змеи: Монстры белорусского Полесья

28.08 / Писатель, в котором мы живем

03.08 / Скандалы: Роману Абрамовичу потребовался кэш

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска