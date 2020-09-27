«Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс»

27.09.2020, 10:05, Разное

Тихановская прокомментировала формальное вступление Лукашенко в должность президента.

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером, избранным белорусским народом, и назвала фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко во Дворце Независимости. Ее видеообращение опубликовала пресс-служба.

«Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — пояснила она.

По словам политика, европейские страны готовы оказать Беларуси реальную поддержку в случае победы демократии. Тихановская также подчеркнула, что теперь приказы Лукашенко, отданные силовым структурам, нелегитимны и не подлежат исполнению.

Сегодня Александр Лукашенко формально вступил в должность президента Беларуси. О церемонии мало кто знал — на нее не были приглашены иностранные дипломаты, ее не транслировали государственные телеканалы. О том, что церемония может состояться сегодня, местные СМИ сообщили после того, как движение на центральных улицах в Минске было перекрыто и журналисты заметили президентский кортеж на проспекте Независимости.

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