Собянин назвал сроки включения отопления в Москве

27.09.2020, 9:48, Новости дня

Отопление начнет поступать в жилые дома москвичей досрочно, с понедельника, в связи с домашним режимом для пожилых горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, с понедельника почти два млн пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. Он добавил, что большинство из них находятся в городе, но немало пенсионеров живут на дачах.

«Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома», – написал мэр в своем блоге.

Собянин добавил, что в связи с наступлением холодной погоды в столице возобновили программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам. Он отметил, что с марта по июль этой возможностью воспользовались 32 тыс. дачников.

Ранее Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса.

Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

Кроме того, в Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID.

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