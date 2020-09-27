Собянин назвал сроки включения отопления в Москве
27.09.2020, 9:48, Новости дня
Отопление начнет поступать в жилые дома москвичей досрочно, с понедельника, в связи с домашним режимом для пожилых горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, с понедельника почти два млн пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. Он добавил, что большинство из них находятся в городе, но немало пенсионеров живут на дачах.
«Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома», – написал мэр в своем блоге.
Собянин добавил, что в связи с наступлением холодной погоды в столице возобновили программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам. Он отметил, что с марта по июль этой возможностью воспользовались 32 тыс. дачников.
Ранее Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса.
Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.
Кроме того, в Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID.
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