В Подмосковье 13 человек пострадали при обрушении перехода

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27.09.2020, 9:48, Новости дня

При обрушении надземного пешеходного перехода на территории промзоны в районе подмосковного Ступина пострадали 13 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС.

«В деревне Сидорово на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства. 

Отмечается, что погибших в результате ЧП нет. На место направлены спасатели и специалисты для установления причин произошедшего.

Изначально ведомство сообщило о шести пострадавших, позже, по состоянию на 9.40 утра, их число увеличилось до 13 человек. Трое пострадавших госпитализированы. 

Для эвакуации пострадавших задействован медицинский вертолет «Ансат». Отмечается, что все пострадавшие – сотрудники предприятия.

По факту обрушения надземного пешеходного перехода прокуратура проводит проверку, передает ТАСС. 

«Проведение проверки поручено Ступинской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль», – сказали в надзорном ведомстве.

Ранее в квартире москвички обрушился потолок вместе с рабочим, который делал ремонт в помещении выше. Девушка опубликовала в Сети кадры после обрушения.



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