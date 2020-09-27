Украинские спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26

27.09.2020, 9:48, Новости дня

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины закончила работу на месте крушения в Харьковской области военно-транспортного самолета Ан-26, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сейчас подразделениями ГСЧС работы завершены.

Проводятся следственные действия», – сообщается на сайте ведомства.

Для работ по поиску тел погибших, разрезанию элементов физюляжа и оказанию психологической помощи погибшим было задействовано 70 человек и 10 единиц техники.

В Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту, Вячеславу Злочевскому, второй скончался утром в субботу.

Власти страны рассматривают четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету.

Ранее сообщалось, что были извлечены черные ящики упавшего в городе Чугуев в Харьковской области самолета.