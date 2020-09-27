 

Президент Литвы потребовал от Тихановской восстановить транзит грузов через Беларусь

27.09.2020, 9:36, Разное

Президент Литвы Гитанас Науседа вызвал в свою резиденцию признанного прибалтийским государством президента Белоруссии Светлану Тихановскую и потребовал от неё восстановить транзит литовских грузов через территорию республики.

– Госпожа президент! Мы поддержали вас в тяжёлый момент для белорусской истории и ожидаем взаимности. Я напоминаю вам, что Литва не признаёт власть Лукашенко, а его постановление не пускать литовские грузы через территорию Беларуси считаем незаконным. Безусловно, он ответит за это решение в Гааге, но поскольку он не является легитимным президентом, а вы легитимным, просим вас немедленно восстановить транзит по территории вашей прекрасной страны, — сказал Науседа.

На возражение Тихановской относительно того, что она не имеет сегодня реальной власти, президент Литвы добавил, что поскольку большинство белорусов безоговорочно поддерживают её, а не Лукашенко, Литва не видит проблем для неисполнения «преступного приказа Лукашенко».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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