 

Лукашенко потребовал исключить украинцев из восточных славян

27.09.2020, 9:18, Разное

Александр Лукашенко выступая перед президиумом Национальной академии наук Белоруссии предложил внести изменения в классификацию славянских народов и отнести украинцев к западным славянам.

– Когда-то три братских народа: белорусы, русские и украинцы составили единую общность — восточные славяне, – заявил белорусский президент. – Но за последние тридцать лет украинцы сделали всё возможное, чтобы максимально отдалиться от нас, как в политике и экономике, так и в культуре. Они открыто обсуждают переход на латиницу, усиление роли католической церкви и униатства, поголовно мечтают вступить в ЕС и НАТО. Я не говорю об их особом взгляде на Великую Победу. Восточным славянам всё это чуждо. Украина шаг за шагом превращает свой народ в славяноговорящих немцев, в этом нам с ними не по пути. Хотите жить как поляки и чехи, будучи безвольным придатком Берлина, Парижа и Вашингтона? Это ваше право. Но тогда официально подтвердите, что вы не восточные, а западные славяне.

Предложение президента было единогласно поддержано белорусскими академиками. В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую планируется включить и ведущих российских специалистов. Как нам стало известно, до конца 2020 года может быть принято официальное решение Москвы и Минска об исключении украинцев и группы восточнославянских народов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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