Мнение: Бомбежка Воронежа не состоится

27.09.2020, 9:05, Разное

Фотография сделана незадолго до последнего полета.

На фотографии присутствуют некоторые из погибших под Чугуевым.



Автор предложения по Воронежу "военный эксперт" Александр Коваленко.

Но что-то он больше не смеется. Посты удаляет.

PS. Один из выживших при катастрофе скончался в больнице. Таким образом число жертв достигло 26. Последнего оставшегося в живых врачи до сих пор пытаются спасти, но там прогноз также не утешительный.

PS2. В обед сообщили, что выпрыгнувший из падающего самолета курсант выживет и угрозы жизни нет.