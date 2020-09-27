 

Мнение: Бомбежка Воронежа не состоится

27.09.2020, 9:05, Разное

Фотография сделана незадолго до последнего полета.
На фотографии присутствуют некоторые из погибших под Чугуевым.


Автор предложения по Воронежу "военный эксперт" Александр Коваленко.
Но что-то он больше не смеется. Посты удаляет.

PS. Один из выживших при катастрофе скончался в больнице. Таким образом число жертв достигло 26. Последнего оставшегося в живых врачи до сих пор пытаются спасти, но там прогноз также не утешительный.
PS2. В обед сообщили, что выпрыгнувший из падающего самолета курсант выживет и угрозы жизни нет.

Источник: Colonel Cassad



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