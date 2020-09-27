 

Москва вводит систему биометрического контроля на границе с Россией

27.09.2020, 8:56, Разное

В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой власти Москвы приняли решение о временном ужесточении правил на пунктах пропуска на московско-российской границе.

Кроме нового режима (гражданам РФ можно въехать в Москву в 9:00, 13:00 и 17:30), россиянам придётся пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля на границе со столицей.

Согласно новому порядку пересечения московской границы, обязательной фиксации биометрических данных подлежат граждане стран так называемого высокого миграционного риска. Такой перечень разработан министерством внутренних дел Москвы, в него входят 71 страна, в том числе Россия. У граждан остальных стран будут отбираться биометрические данные по результатам анализа и оценки рисков.

После успешного прохождения пограничного контроля и получения разрешения на въезд в Москву россияне обязаны пройти двухнедельную изоляцию в месте, определённом московскими властями. Преимущественно для этих целей выделяются 4-х и 5-звёздочные гостиницы, проживание в которых оплачивает сам изолированный.

Также власти Москвы напомнили, что посещать это государство для граждан России можно не более одного раза в год, не более 30 дней в году. В ближайшие годы между Москвой и Россией будет введён визовый режим. О его особенностях будет сообщено позже.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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