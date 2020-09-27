На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

27.09.2020, 8:48, Новости дня

На Украине может произойти катастрофа из-за ситуации с неудовлетворительным состоянием объектов атомной энергетики страны, сообщил бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Он отметил, что у него есть огромные опасения за инфраструктуру сферы атомной энергетики. По его словам, Украину не боятся, но она опасна.

«Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», – сообщил Мураев на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что атомная энергетика страны находится в «удручающем состоянии». Все регламенты давно устарели, работа отрасли продолжается в административном режиме, добавил политик.

Ранее Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны заявила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы.