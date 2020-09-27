 

Пенсионер пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

27.09.2020, 8:33, Разное

В Великобритании садовод-любитель во время пересаживания растений заразился смертельной инфекцией, возбудителем которой являются живущие на цветах амёбы-паразиты, рассказало The Daily Star.

— После томограммы врачи увидели, что мозг 82-летнего мужчины сильно повреждён и на снимке напоминает сгусток желе, — пишет издание.

Как отмечают специалисты, у погибшего было мало шансов на выживание, поскольку подобные ситуации, как правило, выявляются уже после вскрытия из-за отсутствия надёжных способов диагностики. Соответственно, данных об успешном лечении пока не так много. Они также указывают, что такие случаи — крайняя редкость, эти амёбы почти не проникают в другие организмы, чтобы паразитировать в тканях человека.

Известно, что мужчина в какой-то момент почувствовал слабость в теле и обратился в клинику. Медики в ходе обследования выяснили, что его мозг буквально превратился в жижу. Некоторое время спустя садовник скончался от последствий заражения.

Отмечается, что у мужчины также было онкологическое заболевание. Однако оно пребывало в стадии ремиссии уже в течение десяти лет.



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