Трамп пообещал навсегда покончить с зависимостью США от Китая

27.09.2020, 8:21, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания пообещал в случае победы на предстоящих выборах раз и навсегда покончить с зависимостью американской экономики от Китая и превратить США в «производственную сверхдержаву».

«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», – приводит слова Трампа ТАСС.

Согласно прогнозам экспертов Bank of America (BofA), американские и европейские компании потратят порядка 1 трлн долларов на вывод производства из Китая.

Ранее Трамп неоднократно допускал возможность «полного разъединения» экономик США и Китая. После этого в Пекине призывали готовиться к отключению от SWIFT.

Кроме того, министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявлял, что китайские компании, не соблюдающие новые американские правила бухгалтерской отчетности, к концу 2021 года будут исключены из списка участников фондовых бирж США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем Пекин может ответить на политику Вашингтона, а также анализировала возможные последствия «финансового развода» Китая и США.