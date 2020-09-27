 

Азербайджан начал контрнаступление по всей линии фронта в Карабахе

27.09.2020, 8:21, Новости дня

Командование ВС Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта, заявило Минобороны страны.

«С целью предотвращения боевой активной ВС Армении, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии принято решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также в Минобороны заявили, что в настоящее время азербайджанская армия принимает ответные меры и войска полностью контролируют оперативную ситуацию. 

Отмечается, что «при взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули- Джебраильском направлениях, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность Вооруженных сил Армении».

Минобороны Азербайджана заявляет, что были уничтожены «12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении».

Кроме того, военное ведомство подтвердило, что в Карабахе был сбит вертолет ВВС Азербайджана, члены экипажа остались живы. 

Между тем МИД Армении проинформировал о ситуации в Нагорном Карабахе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. 

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне.

В начале августа Армения обвинила Турцию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе. В конце июля Ереван обвинил Баку в подготовке эскалации на границе.

Ранее в Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.



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