Трое украинских военных получили ранения в результате взрыва на Донбассе – штаб ООС
27.09.2020, 8:20, Новости дня
26 сентября и с начала текущих суток пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, информирует штаб операции Объединенных сил в Facebook.
26 сентября в районе Новолуганского Донецкой области вооруженные формирования РФ вели огонь по украинским позициям из станкового автоматического гранатомета, возле Верхнеторецкого Донецкой области – из стрелкового оружия.
“Вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета”, – отметили в штабе.
С начала текущих суток боевики нарушили режим прекращения огня один раз – выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета зафиксировали неподалеку Опытного Донецкой области. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов боевиками нет, проинформировали в штабе.
В районе Орехово Луганской области во время передвижения в пределах взводного опорного пункта трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили осколочные ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 27 вересня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 27 вересня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, сумлінно виконують завдання за призначенням.Минулої доби, 26 вересня, у смугах відповідальності наших бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького. Водночас поблизу Авдіївки у нічний час доби ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.На жаль, у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення різного ступеня важкості. Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу.Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ. Від початку поточної доби, 27 вересня, проголошений режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили один раз. Постріли зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета відмічено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Опитного.Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.Слава Україні!
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 26. September 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
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