 

Пушков высмеял «ужас» Украины от сближения РФ и Белоруссии

27.09.2020, 8:18, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сближении РФ и Белоруссии.

«Глава МИД Украины усмотрел смертельную угрозу в сближении Москвы и Минска: какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и [поддержку со стороны президента Владимира] Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?! Это был бы безумный поступок. У Киева [нет] ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «зашкаливающих рисках» в связи с тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «выбрал Россию».

Ранее Кулеба заявлял, что «победа» оппозиционных сил в Белоруссии якобы не изменит пророссийских настроений в республике.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему власти Украины встали в ряды самых активных критиков белорусского президента.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Ребенка умершего рэпера Картрайта передали органам опеки

29.08 / Сябитову госпитализировали с подозрением на коронавирус

21.09 / В Роскосмосе рассказали о пользе космических экспериментов

29.07 / Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией

11.07 / В Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала

15.07 / Захарова назвала санкции США методом нечистоплотной конкуренции

31.07 / “Вот такая “инвестиционная няня”. В Smart Energy заявили о давлении со стороны НАБУ

31.07 / Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе

06.07 / Вопрос дня: Куда чаще всего бьют молнии?

26.06 / Саакашвили указал на преимущества РФ над Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска