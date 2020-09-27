 

В перестрелке в штате Айова убили человека

27.09.2020, 8:18, Новости дня

В результате стрельбы в одном из зданий американского города Уотерлу (штат Айова) погиб человек, еще 11 получили ранения, сообщил шеф местной полиции Джоэл Фицджеральд.

По словам шефа полиции, «один человек умер от полученных ранений», «еще 11 получили ранения, в том числе восемь – огнестрельные», передает ТАСС.

Он уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как отметил шеф полиции, «произошла перестрелка», причиной которой стал «некий конфликт». В здании, предположительно, собирались «члены клубов мотоциклистов». По словам Фицджеральда, имеются многочисленные свидетели.

Напомним, в четверг в результате стрельбы в американском Луисвилле пострадали сотрудники полиции. Кроме того, 19 сентября стрельба произошла в охваченном протестами американском Рочестере.



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