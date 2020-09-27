 

Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана

27.09.2020, 8:17, Новости дня

Армянские силы сбили в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Арцах (самоназвание Карабаха) подвергся воздушным и ракетным атакам… Армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника. Бои продолжаются», – приводит слова Степаняна РИА «Новости».

В свою очередь пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Степанакерт подвергся артобстрелу. «Артиллерийскому обстрелу подверглись также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Призываем население укрыться», – сообщил Погосян. По его словам, ответ «будет соразмерным».

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне.

В начале августа Армения обвинила Турцию в дестабилизации обстановки на Южном Кавказе. В конце июля Ереван обвинил Баку в подготовке эскалации на границе.

Ранее в Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.



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