 

Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

27.09.2020, 8:17, Новости дня

Россия с 27 сентября возобновила авиасообщение с Южной Кореей, прерванное из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА «Новости». 

Полеты в Сеул будут осуществляться компанией «Аэрофлот» один раз в неделю по четвергам (рейс SU0250 Москва–Сеул). Обратный рейс SU0251 Сеул–Москва будет выполняться по субботам. Таким образом, первый самолет отправится из Москвы в Сеул 1 октября, обратно – 3 октября.

По мере восстановления международного воздушного сообщения, отметили в российской авиакомпании, частота выполнения рейсов может меняться.

Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Корея, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию.



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