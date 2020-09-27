Ученые назвали главную «хитрость» коронавируса

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27.09.2020, 7:20, Новости дня

Замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться ключевой «хитростью» коронавируса, рассказал Bloomberg американский вирусолог Шэйн Кротти.

«Она (хитрость) состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», – приводит слова вирусолога РИА «Новости».

Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале Science, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.

Исследование прокомментировал руководитель группы геномных технологий и иммуно-геномики в Медицинском центре Университета Радбауд в Неймегене Александр Хойшен. Он отметил, что использование интерферона поможет в борьбе с COVID-19 лишь на начальной стадии заболевания. В иных случаях течение инфекции и восстановление пациента будет, как подчеркнул он, зависеть от времени.

Напомним, в начале сентября Минздрав выделил несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19, отнеся к ним препараты интерферона-альфа.

В июле ученые из Франции обнаружили у всех людей с тяжелой формой COVID-19 дефицит интерферона. Исследователи пришли к выводу, что интерферон играет решающую роль в выздоровлении больных.



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