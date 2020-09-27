 

Азербайджан и Армении заявили об обострении в Карабахе

27.09.2020, 7:20, Новости дня

В Минобороны Азербайджана утверждают, что Вооруженные силы Армении подвергли обстрелам населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе из минометов и крупнокалиберного оружия.

«27 сентября около 06.00 (05.00 мск) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», – приводит сообщение пресс-службы Минобороны Азербайджана РИА «Новости».

«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон», – утверждают в Минобороны Азербайджана.

Там также добавили, что «информация о потерях и раненых среди гражданского населения и военнослужащих уточняется».

«Передовые подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск», – говорится в сообщении.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха.

«Противник начал наступление в направлении Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). Армия обороны удачно справляется с ситуацией», – приводит слова Пашиняна ТАСС.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне.



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