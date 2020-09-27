Азербайджан и Армении заявили об обострении в Карабахе
27.09.2020, 7:20, Новости дня
В Минобороны Азербайджана утверждают, что Вооруженные силы Армении подвергли обстрелам населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе из минометов и крупнокалиберного оружия.
«27 сентября около 06.00 (05.00 мск) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», – приводит сообщение пресс-службы Минобороны Азербайджана РИА «Новости».
«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон», – утверждают в Минобороны Азербайджана.
Там также добавили, что «информация о потерях и раненых среди гражданского населения и военнослужащих уточняется».
«Передовые подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск», – говорится в сообщении.
Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха.
«Противник начал наступление в направлении Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). Армия обороны удачно справляется с ситуацией», – приводит слова Пашиняна ТАСС.
Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет