США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая

27.09.2020, 5:07, Новости дня

Власти Соединенных Штатов ввели экспортные ограничения на поставки технологической продукции китайскому производителю полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), сообщила The Washington Post.

Согласно документу Министерства торговли США, американские компании с пятницы обязаны запрашивать у властей специальные лицензии на поставку определенных видов продукции китайскому производителю полупроводников SMIC. Такой режим будет оставаться в силе до тех пор, пока «правительство США проводит оценку деятельности SMIC и ее дочерних компаний», передает ТАСС.

Напомним, в начале сентября в Пентагоне сообщили, что власти Соединенных Штатов изучают возможность внесения в черный список китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

На конец сентября в черный список Министерства торговли США включено свыше 275 китайских компаний, что серьезно ограничивает их возможности приобретать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах.

16 мая 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google.

В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.

В качестве ответа Huawei Technologies перевела инвестиции из США в Россию, расширила команду российских ученых и повысила им зарплаты.