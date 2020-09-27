 

Мнение: “Кавказ 2020”. 25-26.09.2020

27.09.2020, 4:55, Разное

Сегодня завершились масштабные международные учения "Кавказ-2020".
На Украине подгорало все шесть дней, так как еще до начала учений упоротые заявляли, что под прикрытием учений готовится вторжение на Украину.
Ниже, фото и видео завершающих дней.

Финальный день учений.

Работа РСЗО "Торнадо-Г".

Артиллерийские стрельбы кораблей Черноморского Флота.

Применение тактики "Сирийского вала".

Применение тактики "танковый трезубец" в наступлении.

Массовое десантирование с Ил-76.

Уничтожение объектов условного противника.

"Я заснял". Расчет наблюдает. как во время стрельб одна из ракет не сработала штатно.

"Лови ее!"

Нарезка лучших моментов.

Источник: Colonel Cassad



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