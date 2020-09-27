Премьер Венгрии Орбан назвал санкции за оккупацию Крыма “неразумной политикой”

27.09.2020, 4:05, Новости дня

Европейский союз должен пересмотреть санкционную политику в отношении России. Это касается и санкций за аннексию украинского Крыма, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Reuters 25 сентября.

По его словам, санкционная политика стран ЕС против России не является разумной. На вопрос, стоит ли Евросоюзу вводить новые санкции за отравление российского оппозиционера Алексея Навального, венгерский премьер ответил, что, “с венгерской точки зрения, непонятно, почему нужно это делать”.

Венгрия готова рассмотреть этот вопрос (санкций за отравление Навального), если Европейский союз его инициирует, уточнил Орбан.

Венгерский премьер считает необходимым вести жесткую военную политику против России, но в то же время активно сотрудничать с ней в торговле.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью агентству “Интерфакс-Украина” подтверждал поддержку Венгрией введения санкций против РФ за аннексию Крыма и разжигание войны на Донбассе.

“Что касается конфликта вокруг Крымского полуострова и Донбасса. Венгрия поддерживает позицию ЕС, которая является достаточно открытой и четкой и заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и введении санкций против Российской Федерации для того, чтобы прекратить подобные действия, которые начались в 2014 году”, – говорил Ийдярто.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.