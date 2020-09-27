Владимир, вы за мир?

27.09.2020, 4:00, Разное

Почему выдвижение Путина на Нобелевку — лишь очень живучий фейк, а номинация Навального — вполне реальный исход.

24 сентября писатель Сергей Комков сообщил, что выдвинул президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира 2021 года и даже якобы получил ответ из Осло. Комков созвал для этого специальную пресс-конференцию и объявил, что это уже четвертая номинация по его инициативе. Российского президента действительно выдвигали на Нобелевку как минимум четырежды, но серьезных ожиданий со стороны экспертов эти номинации никогда не порождали. Зато в 2020 году президент РФ удостоился Шнобелевской премии «за использование пандемии коронавируса в целях научить мир, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Почему же отношения Путина с самой престижной гуманитарной премией в мире так сложны?

Согласно регламенту Нобелевского комитета в Осло, правом на выдвижение кандидатов могут воспользоваться:

члены парламентов и правительств,

а также главы государств,

судьи международного суда и арбитража в Гааге,

сотрудники Института международного права в Генте,

члены Международной женской лиги,

профессора университетов (только ряд гуманитарных направлений),

лауреаты Нобелевской премии,

действующие и бывшие члены норвежского комитета.

Относится ли к этим категориям Сергей Комков? Вряд ли.

Сергей Комков во время пресс-конференции Владимира Путина. Кадр: Youtube

Последнее, чем прославился Комков, — его появление на пресс-конференции Путина в 2019 году под титром «президент» (писатель — главред газеты «Президент», призванной доносить до Путина правду, «когда СМИ продались не только западным разведкам, но и внутренним корпорациям», а также доверенное лицо президента на выборах 2000 года). Ни один из титулов Комкова, к сожалению, не дает ему права подавать заявки в Осло.

Но есть и другие опции. Комков называет себя профессором и носит звания члена-корреспондента Российской академии естественных наук, вице-президента Международной академии духовного единства народов мира, а также члена Международной академии наук педагогического образования. Проблема в том, что в действительности все перечисленные заведения — не академии в строгом смысле слова, а лишь общественные объединения, известные своими альтернативными, антинаучными и не всегда безвредными теориями.

Среди членов РАЕН, например, можно обнаружить и преследовавшегося по закону в РФ оккультиста Григория Грабового, который обещал воскресить погибших в Беслане за деньги и называл себя Христом, и главу Чечни Рамзана Кадырова, и осужденного за мошенничество продавца «нанофильтров для воды» Виктора Петрика.

Комков уверяет, что его заявка на выдвижение Путина действительно была принята в Норвегии. «Подписался один из секретарей Нобелевского комитета», — рассказал писатель на пресс-конференции.

К сожалению, здесь Комков — единственный возможный источник информации, перепроверить сказанное им невозможно: Нобелевский комитет держит списки номинантов в секрете ровно 50 лет с момента вручения премии за конкретный год и не раскрывает сопряженную с формированием списков информацию.

Конфиденциальность вокруг премии породила целую индустрию нобелевских тотализаторов, а пресса каждый год пишет комментарии о вручении награды на основе списков букмекеров вроде NicerOdds или Ladbrokes. Сами же букмекеры ориентируются не только на объявления о возможном выдвижении номинантов, но и на мнения специалистов. Ведущий эксперт в вопросе премии мира и директор Института изучения мира в Осло Хенрик Урдал считает, что заявка Комкова не сможет пройти внутренний фильтр комитета.

«Комитет очень тщательно изучает личности тех, кто номинирует людей на Нобелевскую премию. Если в комитете не смогут подтвердить, что Комков работает в официально признанном институте, его заявку не одобрят», — рассказал он в беседе с «Новой».

Впрочем, исключать реальную, но непубличную номинацию Путина нельзя. Президент РФ фигурирует в списках экспертов и букмекеров как претендент на премию мира в этом году, лауреата которой объявят уже 9 октября. Урдал отмечает, что Путина, вероятно, могли выдвинуть члены Госдумы. Однако открыто об этом до сих пор никто не заявлял, хотя парламентарии всего мира часто спешат рассказать о поданной заявке. В Кремле уже заявили, что российское государство не имеет отношения к номинации Путина.

О том, что Комков мало знаком с процедурой выдвижения кандидатов, говорит и следующий его комментарий на пресс-конференции: «После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло, <…> быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, речь о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации — Трампа».

Если под «американским представителем в Осло» подразумевался дипломат, то эта должность не соответствует регламенту комитета. В списках претендентов американский президент появился после выдвижения со стороны правого популиста, члена парламента Норвегии от Партии прогресса Кристиана Тюбринга-Едде. Норвежец симпатизирует антимиграционной политике Трампа, но заявку действительно подал с формулировкой за примирение ОАЭ и Израиля.

У Владимира Путина не так мало симпатизантов среди лидеров других стран и иностранных депутатов (например, националистические «Альтернатива для Германии» в Бундестаге и «Лига Севера» в итальянском парламенте), поэтому выдвижение с их стороны было бы вполне четким сигналом для следящих за премией экспертов.

И все же среди прошлых «номинаций» Путина нельзя отыскать легальных с точки зрения регламента премии.

В 2007 году президента якобы выдвигал некий Центр исследований альтернативной энергии в Цюрихе (как и академии Сергея Комкова, этот центр носит приставку «международный»). Проблема в том, что в швейцарских источниках нет ни единого упоминания подобной организации.

В 2013 году — Международная академия духовного единства, то есть сугубо общественное объединение, в котором также трудится Комков.

В 2016 году — близкий к Кремлю французский предприниматель Фабьер Боссар, инвестировавший в Россию и Казахстан и организовывавший вместе с женой Рандой Кассис (про-российская сирийская общественница и президент Астанинской платформы) мирные переговоры по Сирии на различных уровнях.

Помимо иностранных политиков, Путина могли бы номинировать члены Федерального собрания, министры РФ и первый президент СССР Михаил Горбачев, получивший премию мира в 1990 году. Однако, кроме энтузиастов от общественных объединений, инициативу не проявлял никто, а в Международной академии духовного единства публично отказались от идеи заручиться поддержкой лауреата Нобелевки Горбачева во время выдвижения Путина в 2013 году.

Сейчас букмекеры оценивают шансы Путина и Трампа получить премию не очень высоко — в списке Betfair президенты занимают 10-ю и 7-ю строки соответственно, Ladbrokes не ожидает вручения премии ни одному из них, а вот NicerOdds видит потенциал в Трампе (4-е место), но по-прежнему почти не верит в победу Путина (17-е место). Эксперт Хенрик Урдал также в разговоре с «Новой» назвал президента РФ «маловероятным» кандидатом.

Сейчас среди фаворитов различных прогнозов на 2020–2021 годы — Всемирная организация здравоохранения, Грета Тунберг и премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Ни в одном из рейтингов не фигурирует Алексей Навальный, выдвинутый на премию 16 сентября. Его номинация отвечает требованиям комитета — инициаторами стали профессора со всего мира, занимающиеся изучением российской политики. На данный момент известно имя лишь одного из них — это Сергей Ерофеев, профессор социологии из Ратгерского университета в Нью-Джерси (США).

Алексей Навальный. Фото в клинике Шарите, Германия, после отравления. Фото: Instagram

Выдвижение Навального произошло на фоне новостей о его отравлении и победе его кандидатов на региональных выборах в России. Хенрик Урдал не исключает, что покушение на политика может сыграть роль в вопросе присуждения премии.

«Он был в моем списке фаворитов еще в феврале. Его кандидатура нисколько не ослабла после отравления. Думаю, он реальный кандидат, хотя и не самый очевидный», — говорит Урдал.

Никита Кондратьев

выпускающий редактор сайта