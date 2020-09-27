Мнение: Об авторитете суда

27.09.2020, 3:15, Разное



Фото © Reuters.

На уходящей неделе десятки американцев, не сговариваясь, пошли к зданию Верховного суда США в Вашингтоне. Его ступени часто становились местом для разных протестных акций. Видели они и толпы журналистов и зевак, когда высшая судебная инстанция Америки выносила вердикты по знаковым делам.

Но сейчас не было ни того, ни другого.

Американцы собрались на видавших виды ступенях, чтобы почтить память судьи Рут Бейдер Гинзбург. Они принесли к подножию главного храма Фемиды цветы, свечи, поминальные открытки и американские флажки в память об умершей, пели и молились. Естественно, никакая полиция не разгоняла несанкционированную массовую акцию.

И дело даже не в том, что скончавшаяся от рака на 88 году жизни Рут Гинсбург была исторических масштабов личностью, борцом за гендерное равенство и символом этой борьбы. Не только в том. Далеко не последнюю роль играет то уважение к суду, которое охватывает американское общество от мала до велика. Особенно – к высшей судебной инстанции.

Биография Рут Гинзбург во многом объясняет – почему. Ещё до старта своей юридической карьеры, она столкнулась с мощью гендерных предубеждений, когда декан Гарварда Эрвин Грисволд попросил её и ещё десятерых студенток (из 500 зачисленных на курс) ответить на вопрос, чем они объясняют, что занимают место квалифицированных мужчин. Да, до «Блондинки в законе» оставалось ещё полвека, а в Гарварде 1950-х учились преимущественно дети элиты. Окончив юридическую школу в числе первых в своём выпуске, Рут Гинзбург долгое время не могла устроиться помощником судьи – её кандидатуру заворачивали из-за пола. Дискриминации по гендерному признаку она подверглась и на преподавательской работе, где ей сразу сообщили, что будут платить меньше, чем на той же должности платили бы мужчине, поскольку высокая зарплата есть также и у её мужа.

Всё это привело к тому, что Рут Гинсбург стала защитницей прав женщин и сумела выиграть в качестве независимого адвоката несколько знаковых дел в Верховном суде США. Около 20 лет она занималась правозащитной деятельностью, пока в 1980 году президент Джимми Картер не номинировал её на должность судьи Апелляционного суда США по округу Колумбия. Ещё через 13 лет президент Билл Клинтон назначил её в Верховный суд, судьи которого работают пожизненно. Остальное можно прочесть в Википедии.

Это, конечно, разительный контраст с судьями в России, где на такие должности назначают не столько компетентных, сколько послушных. Взять хотя бы председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, который в суд пришёл с должности инженера-кадровика Главюгпромстроя, имея в активе пролетарское происхождение и вечерний юрфак. Он участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении «антисоветской» деятельности в отношении нескольких известных диссидентов, тем не менее, пришёлся ко двору и в «демократической» – ельцинской – России. А затем приглянулся и юристу Владимиру Путину.

Словом, в Америке судьи служат Закону, в России – государству. Почувствуйте разницу…

Риторический вопрос – придут ли россияне добровольно к Верховному суду РФ в знак уважения к памяти кого-либо из его членов?