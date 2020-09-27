Байден призвал не утверждать девятого члена Верховного суда США

27.09.2020, 3:08, Новости дня

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден призвал американских сенаторов не утверждать кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда до завершения в стране выборов.

«Сенату не следует принимать мер относительно данного вакантного места [в Верховном суде], пока американцы не изберут нового президента и новый Конгресс», – приводит слова Байдена ТАСС.

Тем временем американский президент Дональд Трамп перед вылетом в штат Пенсильвания подтвердил, что процесс утверждения кандидатуры Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда в Сенате США может начаться 12 октября.

«Похоже на то», – сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос. «Мы рассчитываем на то, чтобы сделать это до выборов, так что все будет очень быстро», – добавил американский лидер.

Ранее Трамп объявил о выдвижении судьи Эми Кони Баррет кандидатом на должность члена Верховного суда США в связи с кончиной Рут Бейдер Гинзбург, умершей 19 сентября.

Напомним, Трамп допускал, что исход предстоящих президентских выборов в США определит Верховный суд, подчеркивая в связи с этим важность назначения всех девяти судей.

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