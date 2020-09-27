 

Байден призвал не утверждать девятого члена Верховного суда США

27.09.2020, 3:08, Новости дня

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден призвал американских сенаторов не утверждать кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда до завершения в стране выборов.

«Сенату не следует принимать мер относительно данного вакантного места [в Верховном суде], пока американцы не изберут нового президента и новый Конгресс», – приводит слова Байдена ТАСС.

Тем временем американский президент Дональд Трамп перед вылетом в штат Пенсильвания подтвердил, что процесс утверждения кандидатуры Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда в Сенате США может начаться 12 октября.

«Похоже на то», – сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос. «Мы рассчитываем на то, чтобы сделать это до выборов, так что все будет очень быстро», – добавил американский лидер.

Ранее Трамп объявил о выдвижении судьи Эми Кони Баррет кандидатом на должность члена Верховного суда США в связи с кончиной Рут Бейдер Гинзбург, умершей 19 сентября.

Напомним, Трамп допускал, что исход предстоящих президентских выборов в США определит Верховный суд, подчеркивая в связи с этим важность назначения всех девяти судей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему смерть судьи сыграла против американских либералов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Полицейского наградили за спасение выпавшего из машины ребенка

21.07 / В РФ усомнились в возобновлении чартерных полетов в Турцию до конца лета

25.07 / План Трампа стремятся признать неконституционным

26.08 / Эксперты проанализировали стратегии новых партий

12.07 / Песков оценил отношения РФ и США

03.08 / В Айя-Софии подняли флаг Талибана

03.08 / Россия начала процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром

26.07 / Мужчина выпрыгнул из багажника на ходу в Москве

09.08 / США и другие страны обеспокоены ситуацией с правами человека в Гонконге

23.09 / В ООН поблагодарили Путина за «щедрое предложение» по вакцинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска