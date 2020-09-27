 

Мнение: Как в Беларуси диктатор с трона свалился…

27.09.2020, 3:05, Разное

У детишек в Беларуси есть свое «Спокойной ночи, малыши!»- программа «Калыханка», то есть «Колыбельная».

В день подпольной инаугурации Александра Лукашенко «Калыханка» вышла вот с таким вот сюжетом.

«…Медвежонок Топа надел корону, взобрался на трон, объявил себя королем и категорически отказывался слезать с того трона.

«Сидеть здесь могу только я! Вы корону видели? И не хихикайте, вы мне думать мешаете!», — вещал мишка в ответ на просьбы лисички Яны и ведущей Феечки пустить их тоже немного посидеть на троне.

Конечно, в конце концов добро победило зло, Топа упал с трона…» (отсюда).

Как там говорят в сказках? Сказка ложь, да в ней намек?

Источник: Ирек Муртазин



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