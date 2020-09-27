Мнение: Сериал “Искусство преступления” (L’art du crime): моя рецензия

27.09.2020, 3:00, Разное

Посмотрела сериал "Искусство преступления" (L'art du crime), который мне рекомендовали как норм. про искусство.

Ну, не то, чтоб "посмотрела сериал"… Стоически вытерпела первую серию и половину второй.

Сейчас коротенько накидаю, а вы уж сами решайте, насколько он "норм".

Главных действующих лиц два: французский мент, молодой мужик с бритой башкой и лыбой, двойник нашего "Глухаря". Самое нормальное в этом искусствоведческом детективе, кстати. Предполагаю, конечно, что настоящих представителей органов такие киноперсонажи тоже жутко бесят, но поскольку фильмов про них — миллиард, они наверняка привыкли. Про же искусствоведов фильмов — пара сотен, привыкнуть трудно, про каждый можно написать разбор. Так что поплююсь ядом.

У Глухаря напарница — французская искусствоведка, экспертка, формат "библиотекарша". Очечки, рубашечка. Не буду писать "искусствоведок таких не бывает!", как раз наоборот, очень много бывает. Но, хотя обычно я выступаю за реалистическое отражение профессии искусствоведа в кинематографе, когда речь заходит о главных героях, я разделяю позицию покойного министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Который прекрасно представлял, что из себя представляет средний советский милиционер, но при этом протежировал создание огромного количества фильмов, воспевавших эту профессию с помощью самых лучших актеров страны.

Так что вот, советы будущим продюсерам, если будете подбирать актрис на роль искусствоведки-полицейской, про типаж. Молодая Фэй Дануэй — да, Джиллиан Андерсен — да, Дэрил Ханна, причем в любом возрасте – да. Можно даже с 1 глазом. Люси Лаулесс – очень хорошо! Линда Фьорентино, Фанни Ардан — да. Хотя бы их бледное подобие.

Библиотекарши — нет.

И, в контрапост, юных дев без следа мыслей на челе тоже, пожалуйста, не надо. 5 лет опознания мраморных бюстов по ушам оставляют следы на челе смотрящего. Аспирантура — тем более. А уж работа на реальных экспертизах и сделках…

А еще я против гендерной дискриминации образованных женщин. Почему мент всегда – секси мужик, а искусствоведка – так сразу Муза Анатольевна Боборыкина какая-нибудь?! Вот, эта, француженка, по рассеянности надевает разные сережки и так ходит весь день. Хорошо хоть не носки.

Еще, кстати, мысль! по промотированию профессии искусствоведа среди широких масс. Мужчины-искусствоведы, между прочим, тоже бывают! И некоторые из них даже тоже бреют череп а-ля Глухарь. Не думаю, правда, что после выхода фильма с таким главным героем в вузы страны хлынут юноши, желающие стать искусствоведами, однако с барышнями, которые решат, что такие мужчины в профессии водятся, может сработать.

Единственный нюанс — нередко такие мужчины-искусствоведы в своей личной жизни следуют примеру Леонардо да Винчи и Александра Васильева. Но на экране же это подчеркивать не обязательно, особенно в нашей стране.

Так что в моем идеальном вымышленном сериале про искусствоведов пусть будут напарники: женщина-мент-хабалка типа Джины Карано или Зены, с большой грудью. И эксперт, арт-дилер типа молодого Вигго Мортенсена. Почему бы и нет. Понимаю ведь, что пригласить типаж Лундгрена на роль искусствоведа будет уж слишком неправдоподобно для широкой публики. Кстати, у Сергея Бодрова был диплом по живописи венецианского Возрождения, моя же кафедра.

Напоминаю, что это все еще рекап 1-й серии фильма "Искусство преступления", пора б наверно его все-таки начать.

Французский замок, частный музей. Из него крадут портрет работы неизвестного художника с изображением Анны Бретонской, такое типа Жана Клуэ. Красная цена доске 10 тыщ баксов, но неизвестный покупатель предлагал за нее 100 тыщ и все удивлялись, зачем. А потом посреди ночи, накануне сделки картину выкрали, оставив на газоне труп жиголо миллионерши-коллекционерши.

Сижу, любуюсь на блестящую лысинку Глухаря, думаю: "французский замок, конец 15 века… Неужто там у них спрятан Леонардо да Винчи? Ну не, не может же быть так тупо!"…

И что вы думаете!!!

Видимо, продать продюсерам сериал, в котором фигурирует любой другой художник мира, малоизвестный (Тициан, Рафаэль, Веласкес) — невозможно. Воровать — так миллион, жениться — так на королеве, кино снимать про искусство — так про Леонардо. (Еще можно про Гойю, но это только если ты Нолан или Милош Форман).

Была б у меня машина времени, то младенца Гитлера бы я убивать не стала.

Я бы убила Дэна Брауна.

Из прочих прелестей — есть отец главной героини, тоже искусствовед, типаж "рассеянный профессор". Великий, знаменитый эксперт. Героиня со временем шокировано узнает, что он промышляет экспертизами на фальшаки. Намеренно.

Граждане сценаристы! Пожилые арт-эксперты, промышляющие выдачей фальшивых экспертиз — это не "рассеянные профессора" с немытой головой и старческим склерозом! Вот помните Ручечника (Евстигнеева) из "Место встречи"? Ориентируйтесь на него. Это опаснейшие демонические люди змеиной подлости, а не Кристофер Ллойд из "Назад в будущее".

Реплика папы, для примера: "я рассказал ему пару фраз, как подделать кодекс Леонардо. Но он не стал следовать моим советам и совершил ошибки!"

Миллионерше-коллекционерше ночью звонят с анонимного телефона и говорят: "мы подготовили тебе картину Леонардо, подготовь нам 30 миллионов евро за нее". Она отвечает: "да, готовлю!"

Я не могу сказать, чтобы вот прямо вращаюсь в кругу миллионерш-коллекционерш. Но элементарная логика подсказывает, что дальше нормальная бизнесвумен звонит в свою службу безопасности, те вычисляют анонима и вытрясают из него картину даром. Может, правда, у них во Франции все по-другому, и миллионеры беззубые, без охраны, и владение коллекциями картин здоровую паранойю в них не пробудило.

В фильме эта тетенька едет на сделку.

Сценаристы, впрочем, ощущают слабость этого сюжетного хода, поэтому снабдили миллионершу (дополнительно к жиголо) Альцгеймером. Отметим, что родня ее при этом дееспособности не лишила, и жиголо она заводила достаточно бодро (или, видимо, типажам пожилых миллионерш без этого атрибута никак).

А вот сейчас там арестовали чувака, который продал подделанный кодекс Леонардо. Это сытый холеный мужик, который долгие годы торгует искусством. Принимается.

Проведя несколько часов под арестом, в обществе адвоката, он делает признание.

Очень интересно узнать, какие пытки применяют во французской полиции.

Полторы серии, дальше смотреть не буду.