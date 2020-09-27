Мнение: Ветераны залива Свиней и голоса черных за Трампа

27.09.2020, 2:50, Разное

Свежие откровения агента Дональда про "Вялого Джо", махинации на выборах в США, борьбу с коммунизмом на Кубе и грядущую неизбежную победу.

Для меня было честью снова побывать в штате Пенсильвания и встретиться с тысячами преданных, трудолюбивых американских патриотов. Эти выборы — это выбор между Пенсильванией и Китаем. Если победит Байден, победит Китай. Когда мы победим, победит Пенсильвания и ПОБЕДИТ АМЕРИКА!

Я сделал больше за 47 месяцев, чем Джо Байден за 47 лет!

С вашим ГОЛОСОМ мы поднимем нашу страну на небывалую высоту — мы навсегда забудем о неудачном политическом руководстве — и мы защитим наши рабочие места, наши семьи, наши границы и столь ценимый нами образ жизни!

Я едва знаю Синди Маккейн, если не считать ее назначения в комитет по просьбе ее мужа. Джо Байден был лакеем Джона Маккейна. Много УЖАСНЫХ решений по бесконечным войнам и делам ветеранов, все это я исправил. Никогда не был фанатом Джона. Ну и пусть Синди забирает Сонного Джо!

Пресс-конференция Белого дома сегодня в 18:00. Экономика, рост рабочих мест и разработка вакцин — все идет ОТЛИЧНО!

Выступлю с речью в честь ветеранов Залива Свиней и Месяца латиноамериканского наследия. Восточная комната Белого дома. 11 утра. Спасибо!

Сегодня мы вновь выражаем нерушимую солидарность с кубинским народом и твердую убежденность, что СВОБОДА восторжествует над темными силами КОММУНИЗМА.

60 лет назад кубинские патриоты сформировали бригаду 25-06 и предприняли смелую попытку освободить свою родину от коммунистического режима Кастро. Сегодня мы заявляем о непоколебимой приверженности Америки делу ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБЫ!

Для меня было честью заручиться поддержкой Ассоциации ветеранов залива Свиней в 2016 году, и это большая честь снова получить их официальную поддержку в 2020 году. Большое вам спасибо, я вас никогда не подведу!

Мы благодарим Бога за те блага, которые даны нам, гражданам величайшей страны на земле — и надеемся, молимся и трудимся ради того дня, когда народ Кубы наконец снова сможет вернуться на свой славный путь!

Молюсь за двух полицейских, которых подстрелили сегодня вечером в Луисвилле, Кентукки. Федеральное правительство поддерживает вас и готово помочь. Поговорил с @GovAndyBeshear, мы готовы работать вместе, по первому требованию!

Уровень поддержки по опросам Расмуссена: 52%. Уровень поддержки в Республиканской партии: 95%. Спасибо!

Сонный Джо Байден только что приостановил свою кампанию на день (снова). Хочет отдохнуть! Он слишком ВЯЛЫЙ, и наша страна не сможет преуспеть в эти интересные, но сложные времена и быть конкурентоспособной с таким вялым президентом!!!

Русский миллиардер перечислил Хантеру Байдену 3 1/2 миллиона долларов. Это только часть тех денег, которые он получил, пока Джо был вице-президентом. Как ни странно, но фейковые СМИ хотят, чтобы об этом просто забыли!

Был рад снова побывать в Северной Каролине и представить наш план медицинского страхования "Америка прежде всего". Мы предоставим БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ВЫБОР, НИЗКИЕ ЦЕНЫ и КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!

Мы всегда будем защищать пациентов с хроническими заболеваниями!

В рамках плана медицинского страхования "Америка прежде всего" мы обеспечим высочайшие стандарты медицинского обслуживания в мире — передовые методы лечения, современную медицину, новейшие лекарства и полноценную заботу о вашем здоровье и здровье ваших близких!

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП плана медицинского страхования "Америка прежде всего" — предоставление американским пациентам более широкого ВЫБОРА!

ВТОРОЙ ПРИНЦИП плана медицинского страхования "Америка прежде всего" — снижение цен для семей и пожилых людей. Дни, когда американских пациентов могли обобрать до нитки, прошли. Сегодня я подписал исторический указ, который ПОЛОЖИТ КОНЕЦ неожиданным счетам за лечение.

И ПОСЛЕДНИЙ ПРИНЦИП плана медицинского страхования "Америка прежде всего"— повышение качества лечения! Сегодня я принял исторический указ о том, что защита пациентов с хроническими заболеваниями теперь является официальной политикой правительства США.

Мы предоставляем лучший медицинский уход и больший выбор по более низкой цене. Мы обеспечиваем более здоровое, благополучное, яркое и успешное будущее для КАЖДОГО гражданина нашей прекрасной страны — потому что мы с гордостью ставим АМЕРИКУ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Только что приземлился во Флориде. Вау, сколько людей, ОЧЕНЬ МНОГО! Рассчитываю победить во Флориде с большим отрывом!!

Махинации с незапрошенными бюлетенями политиканов, или ещё кого-то, противозаконны. Мы внимательно следим за ситуацией!

Был рад вернуться в свой родной штат Флорида и встретиться с тысячами преданных и трудолюбивых американских патриотов в Джексонвилле! Через 40 дней мы ПОБЕДИМ ВО ФЛОРИДЕ и получим еще 4 года в Белом доме! ГОЛОСУЙТЕ!!

Демократы фальсифицируют наши выборы 2020 года!

Одним из худших опросов в 2016 году был опрос @FoxNews. Они ошиблись по-крупному. Fox сказали, что сменят социологов, но они этого не сделали. Они так завышают выборку демократов, что даже ребенок все понимает. По опросам Расмуссена, который давал точный прогноз, — 52%.

Усердно работаю с Нью-Мексико. Я построил стену (безопасность) и до последнего буду защищать вторую поправку (демократы хотят ее отменить!). Скоро там буду!

Губернатор-"республиканец" Чарли Бейкер из Массачусетса безуспешно пытается защитить голосование по почте, в то время как везде выявляются подтасовки. Достаточно взглянуть на недавнюю избирательную компанию или выброшенные в мусор бюллетени за Трампа в Пенсильвании. Чарли неправ!

Только что поучаствовал в круглом столе #LatinosForTrump в Дорале, штат Флорида. Мы достигли большего для латиноамериканцев менее чем за 47 месяцев, чем Джо Байден за 47 лет, и лучшее еще впереди. Спасибо!

Был рад вернуться в Джорджию и встретиться с представителями совершенно потрясающей организации — ГОЛОСА ЧЕРНЫХ ЗА ТРАМПА, где я представил новый план по предоставлению больших возможностей, большей безопасности, большей справедливости и большего процветания для афроамериканцев.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо хочет поставить Нью-Йорк в КОНЕЦ очереди на получение вакцин, т.к. он не доверяет

@FDA и федер.правительству, и это несмотря на то, что вакцины разрабатываются лучшими лабораториями в мире. По вопросу домов престарелых он нас тоже не слушал!

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