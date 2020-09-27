 

Глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации

27.09.2020, 2:48, Новости дня

Постоянное незаконное присутствие и действия американских и турецких сил на сирийской земле представляют собой незаконную оккупацию, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, которые по-прежнему совершаются в нарушение сирийских законов на северо-востоке страны. Это включает захват нефти, атаки на населенные пункты, разрушение зданий и инфраструктуры», – приводит слова главы сирийского внешнеполитического ведомства ТАСС.

«Сирия будет делать все от себя зависящее, чтобы положить конец этой оккупации, используя все средства по международному праву», – подчеркнул Муаллем.

Напомним, в прошлую субботу президент США Дональд Трамп похвастался «сохранением» сирийской нефти. При этом в начале сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов обвинил США в недопуске законных властей Сирии к месторождениям нефти.

Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.

В марте президент Сирии Башар Асад пригрозил применить силу в случае невыхода американцев и турок с территории республики. Асад также обвинил Турцию в воспрепятствовании освобождению Идлиба «по указке американцев», в целях недопущения последующего освобождения восточных районов страны от американской оккупации.



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