 

Эксперт о крушении Ан-26: Не нужно было брать на борт больше 10–12 курсантов

27.09.2020, 2:00, Новости дня

Руководство университета Воздушных сил должно пересмотреть программу подготовки курсантов, чтобы во время учебных полетов на Ан-26Ш не было столько людей, как во время трагического полета 25 сентября. Об этом в интервью “Радіо Свобода” сказал эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко.

По его мнению, наиболее очевидным выводом из случившегося станет то, что при обучении штурманскому делу “не будут набивать на борт по 20 человек”.

“На одном самолете, если он полностью укомплектован, должно быть 10 рабочих мест для штурманов. И на мой взгляд, не надо было больше 10–12 курсантов брать. Причем там еще были и студенты второго курса, которых вообще по плану учебных полетов не должно было там быть”, – заявил Романенко.

Главной причиной существующего метода обучения является стремление экономить время и деньги, отметил эксперт.

“В истории не то что украинской авиации, а, быть может, и в истории советской авиации не было случая, чтобы такое количество молодых летчиков погибли”, – сокрушается он.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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