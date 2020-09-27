 

Мнение: Задержания в Минске. 26.09.2020

27.09.2020, 0:45, Разное

Наступила суббота, а значит в Минске начались уже традиционные задержания выходного дня.
Протестующие рутинно кричали "Света-президент" и "Лукашенко в автозак". ОМОН столь же рутинно винтил и паковал.
В общем, все как обычно.

Уже рутинно, субботняя акция служит разогревом перед воскресной.
Завтра традиционное продолжение с хождением оппозиции по городу и новыми задержаниями. Будет интересно посмотреть на численность протестующих – в прошлые выходные просадка по численности была особенно заметной.

Источник: Colonel Cassad



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