Мнение: Задержания в Минске. 26.09.2020

27.09.2020, 0:45, Разное

Наступила суббота, а значит в Минске начались уже традиционные задержания выходного дня.

Протестующие рутинно кричали "Света-президент" и "Лукашенко в автозак". ОМОН столь же рутинно винтил и паковал.

В общем, все как обычно.

Уже рутинно, субботняя акция служит разогревом перед воскресной.

Завтра традиционное продолжение с хождением оппозиции по городу и новыми задержаниями. Будет интересно посмотреть на численность протестующих – в прошлые выходные просадка по численности была особенно заметной.