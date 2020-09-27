Инопланетяне существуют? – НЛО и 36 внеземных цивилизаций

27.09.2020, 6:51, Разное

Астрофизики из Ноттингемского университета (Великобритания) рассчитали вероятность существования в нашей галактике других разумных форм жизни. Они опирались на характер химической эволюции Вселенной и типичную скорость развития более сложных форм жизни. Получилось, что в нашей галактике их может быть около 36 видов. Информация об исследовании опубликована на сайте Ноттингемского университета.

Точки зрения на существование разумной жизни в Млечном пути

Люди никогда не встречались с внеземной жизнью. На данный момент не существует гарантированных доказательств, что они живут где-то на других планетах. Несмотря на это, ученые пробовали разными способами подсчитать вероятность их нахождения в нашей галактике, а также вывести формулу по расчету количества видов. В 1960 году астроном Фрэнк Дрейк вывел уравнение, с помощью которого можно вычислить количество внеземных цивилизаций, а также оценить шансы на контакт с ними. Расчеты Дрейка показали, что их должно быть очень много, поэтому человечество когда-то обязательно повстречается с ними.

Однако время шло, а подобных контактов так и не происходило, поэтому ученые усомнились в формуле Дрейка. В их числе был и Энрико Ферми, в честь которого был назван «парадокс Ферми». Он формулируется так: если инопланетные цивилизации существуют, почему мы не можем обнаружить следов их присутствия?

До сих пор на этот вопрос нет однозначного ответа. Есть точка зрения, что на Земле были уникальные условия для зарождения жизни: такие вряд ли можно повторить. Однако сегодня наука открыла множество землеподобных планет у ближайших к нам звезд.

Как работали британские ученые?

Британские астрофизики взяли за основу своих вычислений гипотезу, согласно которой разумная жизнь на других планетах нашей галактики могла сформироваться за то же время и при похожих условиях, что и на Земле.

Все расчеты были основаны на предположении, что возможность развития жизни зависит от нескольких параметров: они называются астробиологическими пределами Коперника.

Первый параметр — возраст планет, он должен быть не менее 5 млрд лет. Второй параметр — высокая металличность звезд, на орбите которых находятся планеты. Для зарождения жизни поблизости планеты должна быть звезда, похожая на Солнце, благодаря которой появляется большая концентрация тяжелых элементов. На основе этих двух условий ученые получили гипотетическое количество цивилизаций, которые живут в Млечном пути: примерно 36 различных видов.

Наверное, это чрезвычайно важно и захватывающе: впервые у нас есть оценка для числа активных развитых цивилизаций, с которыми мы могли бы потенциально связаться и обнаружить, что во вселенной есть другая жизнь.

Как ученые обошли «парадокс Ферми»?

Исследователи из Ноттингемском и его коллеги подошли к парадоксу с точки зрения химической и биологической эволюции. Мы не видим внеземные цивилизации, так как главным ограничителем их формирования могут выступать не конкретные условия на отдельных планетах, а общий уровень химической эволюции Вселенной и скорость развития жизни.

На первых этапах развития Вселенная состояла лишь из трех элементов — водорода, гелия и лития. Кислорода, углерода, азота и другие элементов, составляющих белки, не было. Они начали накапливаться уже после того, как зажглись и выгорели первые звезды. Значит, в галактике на первых стадиях ее развития не было достаточного количества элементов, необходимых для зарождения жизни.

Если видов действительно около 36, то как можно с ними связаться?

36 — это, разумеется, примерное количество. Оно очень зависит от того, как долго разумные цивилизации находятся на достаточно высоком уровне развития, чтобы отправлять сигналы о своем существовании в космос. Время существования активной разумной цивилизации на Земле, например, — всего около 100 лет.

Ближайшая предполагаемая разумная цивилизация находится от нас на расстоянии в несколько тысяч световых лет. Наши наблюдательные приборы не могут уловить радиосигналы или вспышки света с такого расстояния. Точнее, могут, но идти эти сигналы будут идти несколько тысячелетий. Та же ситуация и с инопланетянами: мы запустили в космос сигналы о своем существовании, но дойдут они не скоро. До этого момента никто не будет знать, что мы живем на Земле.

Если человечество в будущем получит такие сигналы, это будет значить, что высокоразвитые цивилизации могут существовать на протяжении долгого времени.