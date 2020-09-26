На Донбассе разминировали более 10 участков, определенных “Нормандской четверкой”

26.09.2020, 23:55, Новости дня

На Донбассе удалось разминировать 12 участков, о которых договорились лидеры стран “Нормандской четверки” на саммите в декабре прошлого года в Париже. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе Владимир Кравченко на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, которое 26 сентября прошло на контрольном пункте въезда-выезда “Майорское” в Донецкой области, сообщила пресс-служба главы государства.

“Для исполнения договоренностей, достигнутых в Париже, было проведено разминирование на 12 участках, согласованных ранее. Разминированы объекты водо-, газоснабжения, необходимые для населения. На подконтрольной Украине стороне значительно уменьшилось количество людей, которые подрываются [на взрывных устройствах]”, – доложил Кравченко участникам совещания.

По данным ООН на 20 ноября 2019 года, с начала войны на востоке Украины на минах подорвались более 1000 человек. В 2018 году 43% жертв среди мирного населения были связаны с подрывами на минах.

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 26 января этого года изъяли и обезвредили 33 838 взрывоопасных предметов.

В Париже 9 декабря 2019 года прошел саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, России, Франции и Германии. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

11 сентября 2020 года в Берлине провели переговоры советники глав стран “Нормандской четверки”. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

15 сентября Зеленский сообщил, что, по его мнению, в течение 10 дней может состояться встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, после которой должна быть встреча непосредственно лидеров.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 16 сентября заявил, что о встрече лидеров “Нормандской четверки” говорить рано, а 17-го сказал, что ее стоит ждать в обозримом будущем.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия до сих пор ведут Вооруженные силы Украины с одной стороны и российская армия с поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.