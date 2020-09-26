Нардеп Галушко заявил о выходе из партии “Слуга народа”

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26.09.2020, 23:55, Новости дня

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Николай Галушко объявил о выходе из партии в знак протеста против распределения мест в списках политсилы перед местными выборами в Киевской области. Об этом нардеп сообщил в Facebook вечером 26 сентября.

Обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому, Галушко заявил: “Сейчас на местных выборах все места в списках политической партии “Слуга народа” проданы. Призыв идти на выборы и бороться с коррупционерами и старыми элитами на местах, к сожалению, – это просто слова”.

Он не привел конкретных примеров “продажи” мест в списках, заметив, что достаточно их просмотреть, чтобы все понять.

“В такой политической партии ни я, ни моя команда участвовать дальше не будем”, – подытожил нардеп.

Звернення до Президента України! Про свавілля в керівництві партії Слуга Народу.

Posted by Народний депутат України – Галушко Микола Леонідович – Округ 97 on Laupäev, 26. September 2020

Галушко в 2019 году выиграл выборы депутата Верховной Рады по 97-му округу (центр – Бровары Киевской области). Является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. За парламентскую каденцию Галушко ни разу не выступил ни с трибуны, ни с места.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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