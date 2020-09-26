 

Франция предложила Украине помощь после крушения самолета Ан-26Ш

26.09.2020, 23:55, Новости дня

Франция выразила соболезнования в связи с катастрофой под Чугуевом Харьковской области самолета Ан-26Ш и готова предоставить любую помощь. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел страны от 26 сентября.

“Мы были глубоко тронуты, узнав о гибели вчера 26 человек в авиакатастрофе в Украине. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших, а также искреннюю солидарность Франции с Украиной”, – заявили в МИД.

Франция выразила готовность предоставить Украине любую помощь, которую она сочтет полезной.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В результате трагедии 26 человек погибли. Жизни единственного выжившего Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер выделил три причины этой авиакатастрофы: халатность, теракт или неисправность техники. Главный редактор сайта “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов указал на продление ресурса левого двигателя самолета Министерством обороны Украины и заводом “Мотор Січ” на 589 часов больше допустимого максимума.

Мать погибшего штурмана Ашрафа Мсуя Римма Мхавила сообщила журналистам, что сын не раз рассказывал об отказах двигателей этого Ан-26.

26 сентября объявлено в Украине днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Минск заявил о попытках внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

20.08 / США пригрозили РФ санкциями

28.06 / Россия грандиозно отметила 75-ю годовщину Победы

30.06 / Убийство краснодарского бизнесмена попало на видео

28.06 / Машину обстреляли в Ингушетии

13.08 / В Польше вертолет упал в реку, пострадали два человека

27.06 / Брат Трампа вновь потребовал запретить публикацию книги о семье президента США

29.08 / Из-за конфликта между соседями в Кузбассе погиб мужчина и пострадали ребенок

07.09 / Артиллерия и резерв танков приведены в высшую боеготовность при проверке ВС Белоруссии

27.06 / Ученый предупредил о тревожных симптомах при вакцинации от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска