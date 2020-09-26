Франция предложила Украине помощь после крушения самолета Ан-26Ш

26.09.2020, 23:55, Новости дня

Франция выразила соболезнования в связи с катастрофой под Чугуевом Харьковской области самолета Ан-26Ш и готова предоставить любую помощь. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел страны от 26 сентября.

“Мы были глубоко тронуты, узнав о гибели вчера 26 человек в авиакатастрофе в Украине. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших, а также искреннюю солидарность Франции с Украиной”, – заявили в МИД.

Франция выразила готовность предоставить Украине любую помощь, которую она сочтет полезной.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В результате трагедии 26 человек погибли. Жизни единственного выжившего Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер выделил три причины этой авиакатастрофы: халатность, теракт или неисправность техники. Главный редактор сайта “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов указал на продление ресурса левого двигателя самолета Министерством обороны Украины и заводом “Мотор Січ” на 589 часов больше допустимого максимума.

Мать погибшего штурмана Ашрафа Мсуя Римма Мхавила сообщила журналистам, что сын не раз рассказывал об отказах двигателей этого Ан-26.

26 сентября объявлено в Украине днем траура по погибшим в авиакатастрофе.