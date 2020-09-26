 

До появления SARS-CoV-2 ни один вирус не имел шансов стать пандемическим – японский иммунолог

26.09.2020, 23:55, Новости дня

Коронавирус SARS-CoV-2 стал первым в истории вирусом этого типа, который вызвал масштабную пандемию, его характеристики усложняют борьбу с ним. Об этом в интервью “Украинской правде” сказал японский профессор Рюити Морисита, который вместе с командой из Университета Осаки и стартапа AnGes Inc. разрабатывает вакцину против возбудителя COVID-19.

“Да, мы раньше имели дело с вирусом Эбола и куриного гриппа, например. Однако до появления коронавируса ни один вирус не имел шансов стать пандемическим. Было ограниченное количество инфицированных стран, больные имели более или менее четкий набор симптомов, их было легко обнаружить”, – отметил профессор.

По словам Мориситы, ученые столкнулись с редкой вирусной историей: SARS-CoV-2 быстро распространяется, человек может заразиться еще до того, как у распространителя вируса проявятся симптомы, а 80% больных вообще не имеют симптомов или переносят заболевание легко.

“Борьба с COVID-19 иногда напоминает поиски черной кошки в темной комнате”, – посетовал иммунолог.

Хотя пандемия ускоряется, не стоит ждать осенью и зимой скачка смертности от COVID-19, считает он. Врачи уже знают, как оказывать адекватное медицинское сопровождение, сказал Морисита.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к вечеру 26 сентября на планете заразилось 32,68 млн человек, умерло почти 991 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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