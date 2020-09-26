 

Белорусская оппозиция готовит «инаугурацию» Тихановской

26.09.2020, 23:48, Новости дня

Представители белорусской оппозиции готовят «народную инаугурацию» экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

По мнению белорусской оппозиции, «все цивилизованные страны постепенно признают Светлану Тихановскую и Координационный совет законными представителями белорусского народа». «А народному президенту – народная инаугурация!», – говорится в сообщении, размещенном в оппозиционных соцсетях.

Представители белорусской оппозиции призвали своих сторонников выйти в воскресенье на очередную несогласованную акцию в центре Минска и других городах республики с плакатами в поддержку Тихановской, объяснив это тем, что «народная инаугурация должна проходить в соответствующем месте».

Напомним, в среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». В словах Тихановской об инаугурации Лукашенко увидели признаки уголовного преступления.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом мероприятии.



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