 

Мир глохнет. Как сберечь слух и каков его идеальный уровень

26.09.2020, 23:45, Разное


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Что такое идеальный слух?

Уровень идеального слуха отсчитывается от нуля до 25 децибел. Верхняя граница нормы (25 дБ) – это что-то среднее между шорохом опадающих листьев и тиканьем часов. Если эти звуки недоступны уху, то, строго говоря, это считается потерей слуха. Можете проверить себя этой осенью.


Источник: http://tacticalears.net

 

Степени потери слуха

Потеря слуха может быть легкой, умеренной, умеренно-тяжелой и тяжелой степени. Невозможность различать громкие звуки даже с помощью слуховых аппаратов считается глубокой потерей слуха, или глухотой. Проще всего объяснить это на картинках. 

Так выглядит идеальный слух. Звук капающего крана, пение птиц, лай собаки и звонок телефона – все это составляет часть жизни:

Это изображение глубокой потери слуха. Глухой человек едва ли различит звук едущей машины и гудение турбин самолета над головой. Природа и окружающий город для него – немые:

Как определить степень тугоухости?

В идеале для проверки слуха проводится аудиометрия. Врач-сурдолог определяет костное и воздушное восприятие звуков, и фиксирует, сколько децибел различает человек.


Источник: amplifon.com

 

Если не вдаваться в цифры, то примерно оценить проблемы со слухом можно в домашних условиях:

  • Легкая степень тугоухости: сложно расслышать тихие звуки и разобрать речь среди шума.

  • Умеренная степень: трудно участвовать в обычном диалоге тет-а-тет и различать звуки средней громкости.

  • Умеренно-тяжелая степень: услышать получается только повышенный голос, а разговор в группе людей становится почти непреодолимым препятствием.

  • Тяжелая степень или глухота: различать слова получается только по губам или с помощью жестов.

«Покажи мне» вместо «расскажи»  

В случае полной глухоты, к сожалению, не помогают ни импланты, ни другие слуховые устройства. Единственный способ получения информации, кроме чтения, – это жесты. 

Жестовый язык, вопреки стереотипам, не является калькой «обычной» речи. Движения пальцами, корпусом, мимика обозначают не буквы «звучащего» языка, а самостоятельные словоформы. Это как экзотическое наречие, в котором ни звуки, ни слова не похожи на известные нам. 

Жестовые языки могут отличаться друг от друга, поэтому глухой американец вполне может не понять немца. Идея применять движения для обучения и разговора зародилась еще в 18 веке, во Франции. Но общепринятую международную систему жестов – Жестуно – создали только в 1975 году.

Как сохранить слух, пока не поздно

Больше миллиарда людей от 12 до 35 лет рискуют ушами из-за воздействия шума. В связи с этим гигиена слуха нужна нам не меньше, чем гигиена полости рта, к которой мы привыкли.

Вот несколько способов защитить свои уши:

  • Используйте беруши в офисе, шумных местах или на прогулках по большому городу. Существуют звуконепроницаемые или шумоподавляющие беруши, которые позволяют слышать, но снижают громкость происходящего.

  • Никогда не выкручивайте звук плейлиста на максимум. Лучше поищите хорошие наушники, которые подавляют фоновый шум, и слушайте музыку тише. В любом случае, не стоит использовать более 60% от максимально возможной громкости. 

  • Давайте ушам отдохнуть от звуков.

  • Защищайте уши от влаги и инфекций.



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