Мир глохнет. Как сберечь слух и каков его идеальный уровень

26.09.2020, 23:45, Разное



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Что такое идеальный слух?

Уровень идеального слуха отсчитывается от нуля до 25 децибел. Верхняя граница нормы (25 дБ) – это что-то среднее между шорохом опадающих листьев и тиканьем часов. Если эти звуки недоступны уху, то, строго говоря, это считается потерей слуха. Можете проверить себя этой осенью.



Источник: http://tacticalears.net

Степени потери слуха

Потеря слуха может быть легкой, умеренной, умеренно-тяжелой и тяжелой степени. Невозможность различать громкие звуки даже с помощью слуховых аппаратов считается глубокой потерей слуха, или глухотой. Проще всего объяснить это на картинках.

Так выглядит идеальный слух. Звук капающего крана, пение птиц, лай собаки и звонок телефона – все это составляет часть жизни:



Это изображение глубокой потери слуха. Глухой человек едва ли различит звук едущей машины и гудение турбин самолета над головой. Природа и окружающий город для него – немые:



Как определить степень тугоухости?

В идеале для проверки слуха проводится аудиометрия. Врач-сурдолог определяет костное и воздушное восприятие звуков, и фиксирует, сколько децибел различает человек.



Источник: amplifon.com

Если не вдаваться в цифры, то примерно оценить проблемы со слухом можно в домашних условиях:

Легкая степень тугоухости: сложно расслышать тихие звуки и разобрать речь среди шума.

Умеренная степень: трудно участвовать в обычном диалоге тет-а-тет и различать звуки средней громкости.

Умеренно-тяжелая степень: услышать получается только повышенный голос, а разговор в группе людей становится почти непреодолимым препятствием.

Тяжелая степень или глухота: различать слова получается только по губам или с помощью жестов.

«Покажи мне» вместо «расскажи»

В случае полной глухоты, к сожалению, не помогают ни импланты, ни другие слуховые устройства. Единственный способ получения информации, кроме чтения, – это жесты.

Жестовый язык, вопреки стереотипам, не является калькой «обычной» речи. Движения пальцами, корпусом, мимика обозначают не буквы «звучащего» языка, а самостоятельные словоформы. Это как экзотическое наречие, в котором ни звуки, ни слова не похожи на известные нам.

Жестовые языки могут отличаться друг от друга, поэтому глухой американец вполне может не понять немца. Идея применять движения для обучения и разговора зародилась еще в 18 веке, во Франции. Но общепринятую международную систему жестов – Жестуно – создали только в 1975 году.

Как сохранить слух, пока не поздно

Больше миллиарда людей от 12 до 35 лет рискуют ушами из-за воздействия шума. В связи с этим гигиена слуха нужна нам не меньше, чем гигиена полости рта, к которой мы привыкли.

Вот несколько способов защитить свои уши:

Используйте беруши в офисе, шумных местах или на прогулках по большому городу. Существуют звуконепроницаемые или шумоподавляющие беруши, которые позволяют слышать, но снижают громкость происходящего.

Никогда не выкручивайте звук плейлиста на максимум. Лучше поищите хорошие наушники, которые подавляют фоновый шум, и слушайте музыку тише. В любом случае, не стоит использовать более 60% от максимально возможной громкости.

Давайте ушам отдохнуть от звуков.