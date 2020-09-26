Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 сентября 2020 года
26.09.2020, 23:43, Разное
Симптомы коронавируса давно перестали быть загадкой для самых широких слове населения в России и в мире. Однако по-прежнему многие сомневаются в скорости распространения эпидемии.
Более того, находятся те, кто не верит и в серьезность самой болезни. Холодным душем для подобных скептиков может послужить статистика по коронавирусу за сутки. COVED-19 продолжает оставаться серьезной угрозой для всего мира.
Карантин в России пока не вводится – хватает уже веденных мер предосторожности. Речь идет о регулярных проверках, масочном режиме, ограничении международного транспортного и пассажирского сообщения. Однако эксперты не исключают, что в будущем потребуются более решительные меры против коронавируса. Надежду на то, что до такого развития событий не дойдет, дает вакцина от COVID-19.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 283 760
- Умерли – 5 146
- Выздоровели – 244 006
Коронавирус в России
- Заболели – 1 143 571
- Умерли – 20 229
- Выздоровели – 940 150
Коронавирус в мире
- Заболели – 32 801 385
- Умерли – 999 600
- Выздоровели – 24 371 555
Статистика коронавируса в России и мире на 27 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква283 760
5 146244 006Россия1 143 57120 229940 150США7 245 405208 4624 480 822Весь мир32 801 385999 600
24 371 555
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