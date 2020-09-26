“Спокойной ночи!”: Яна Кошкина эффектным бюстом взбудоражила фантазии поклонников

26.09.2020, 23:17, Разное

Популярная актриса Яна Кошкина разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором позирует в довольно открытом наряде. Внушительная форма бюста знаменитости спровоцировала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном снимке, фоном которого служит гримерная комната, красавица сфотографирована в ярком красном платье, а её шею украшает массивное украшение, материал которого визуально напоминает серебро. Покрой наряда является довольно смелым, так как левое плечо актрисы полностью открыто, а низкое декольте более, чем наполовину, открывает взору зрителя манящий бюст звезды, практически идеальной округлой формы. Фотографию Яна Кошкина сопроводила хештегом на английском языке: “Goodnight!” (“Спокойной ночи!”).

Заманчивый ракурс размещенного красоткой фотоснимка вызвал у посетителей её страницы весьма неоднозначные комментарии. Так, некоторые из её подписчиков, озадаченные подозрительной “правильностью” формы груди Кошкиной, тут же открыто заподозрили её в использовании корректирующей пластики. Впрочем, абсолютное большинство поклонников откровенно пренебрегли подобным подозрением, с восторгом отметив яркую красоту любимицы. За день публикация набрала более 40 тысяч “лайков”.