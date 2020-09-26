VOAэкспресс – 26 сентября 2020

26.09.2020, 23:15, Новости дня

«Подробно» – о борьбе за Верховный суд

Почему Верховный суд США стал предметом политической борьбы? Будет ли новый судья утвержден до президентских выборов? Как в таком случае изменится политический ландшафт США?

НАСА

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщило, что его вклад в экономику США в 2019 году составил 64 млрд долларов. Это вывод первого крупномасштабного исследования такого рода.

Согласно данным исследования, в 2019 году благодаря деятельности НАСА в США функционировали 312 тыс рабочих мест. НАСА также выплатило более 7 млрд долларов в качестве налогов в федеральный, штатные и местные бюджеты.

Переехать в Нью-Йорк в разгар пандемии

51 ступенька к новому дому: несмотря на COVID, пенсионерка из Пенсильвании осуществила свою детскую мечту – жить на Манхэттене

Интервью с Юлией Смолянской

В 80-х иммигранты из Одессы наладили производство кефира в США. Их дочь превратила семейный бизнес в компанию с многомиллионной выручкой. Интервью с Юлией Смолянской – генеральным директором одной из 500 крупнейших промышленных компаний США по версии журнала Fortune