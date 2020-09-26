Мнение: Про побеги из колонии…

26.09.2020, 22:55, Разное

10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

Август – сентябрь 2010 года.

Тетрадка с августовскими записями безвозвратно исчезла. Точнее, была изъята и, по всей видимости, хранится у кого-то из сотрудников ФБУ ИК – 10.

Изъяли тетрадку гаденько. Нагрянули в гараж, обыскали, нашли и забрали. Понятное дело, что составлением «Акта изъятия» утруждать себя не стали.

Конечно, восстановить все записи полностью не представляется возможным, какие-то детали, сделанные по горячим следам, память не сохранила. Но главное, самое существенное, можно удалить из памяти разве что при помощи лоботомии. Но до этого, слава Богу, еще не дошло.

***

Самое яркое воспоминание августа – это приезд сына и жены. Еще весной запретил Лейсан приезжать на свидания, выезжая в дорогу за рулем. Вот и в этот раз они приехали не одни. А с Фаридой и Максимом.

У Фариды Курбангалиевой, ведущей федеральных «Вестей», была не рабочая неделя, которую она проводила в Казани. Позвонила Максиму Терехину, мол, давай съездим к Иреку. Потом позвонила Лейсан.

14 августа они приехали в Менделеевск. Лейсан и Фарида пошли к начальнику колонии, подписывать разрешение на свидание, мы с Булатом и Максом остались. Но не прошло и нескольких минут, как меня вызвал Гарипов.

В приемной была толпа народу, пришлось подождать. Секретарша спросила:

– А что это за девушки? У них такие знакомые лица. Я определенно их где-то видела.

– Может в базе розыскных дел? – делаю серьезное лицо.

– Да нет, не в базе… – говорит секретарша уверенно, и я понимаю, что базу данных «Их разыскивает милиция» девушка уже пролистала.

– По телевизору вы их видели – успокаиваю секретаршу. – Лейсан вела программу «Вести – Татарстан», Фарида и сейчас ведет федеральные «Вести».

– Это в Москве что ли?

– В Москве.

В отличие от секретарши, Гарипов узнал Фариду. Потому и вызвал меня, а не ограничился подписанием разрешения на свидание. Мол, почему не предупредил, что в ФБУ ИК–10 собирается приехать Фарида Курбангалиева?

Как всегда, четыре часа свидания пролетели как один миг.

***

А начался август с целой серии… побегов. Юридически это, конечно, не побеги, а «уклонение от маршрутов передвижения за пределами колонии–поселения».

2 августа, в день ВДВ, «отметились» сразу трое. О том, что что-то подобное учудит Руслан Ягфаров догадывался. После того как Мамадышский райсуд вынес решение удовлетворить его ходатайство об УДО, а через десять дней вынес новое постановление – о внесении изменений в то первое, поскольку там произошел «сбой компьютера», Руслана останавливала только надежда на Верховный суд Татарстана. Но 27 июля Верховный Суд оставил без удовлетворения его кассационную жалобу. И Руслан сказал мне:

– Пойду на общий режим. Откажусь от работы и пойду.

И пошел. Только перед этим устроил «прощание славянки».

Когда Руслана отловили и вернули в колонию, «поселили» в ШИЗО. Там парень написал заявление, что отказывается работать. А это злостное нарушение. Со всеми вытекающими последствиями в виде «перережима».

***

В августе же арестовали Нафиса Шаймарданова, заместителя начальника колонии по кадрам и воспитательной работе, подполковника внутренней службы.

В субботу он был на работе, подписывал разрешения на свидания, воспитывал арестантов и сотрудников. А в понедельник не вышел на работу. В четверг стало известно, что офицер стал звездой республиканского масштаба – его по ТВ показали. Это были оперативные съемки задержания офицера с поличным при получении взятки в размере 200 тыс. рублей за УДО одного из арестантов.

PS В конце октября стало известно, что Шаймарданова приговорили к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 5 тыс. рублей

На снимке: ИК-10, фотография отсюда