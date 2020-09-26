 

Американца приговорили к тюрьме за организацию вечеринок в пандемию

26.09.2020, 22:48, Новости дня

Жителя американского штата Мэриленд приговорили к году тюремного заключения за организацию двух вечеринок во время действия ограничений в связи с распространением коронавируса, сообщила прокуратура округа Чарльз штата Мэриленд.

На первую вечеринку 42-летнего американца Шона Маршалла Майерса 22 марта пришли около 50 человек. Прибывшие на место полицейские сообщили Майерсу, что вечеринка проводится в нарушение действовавшего чрезвычайного положения в штате и ограничений на собрание большими группам. Американец начал спорить с правоохранителями, однако в итоге решил отменить мероприятие, передает РИА «Новости».

Однако уже 27 марта в полиции вновь узнали, что в доме Майерса проходит очередная вечеринка, на которую пришло более 50 человек. Стражи порядка попросили американца свернуть веселье и отправить всех по домам, напомнив о действующих мерах. Устроитель вечеринки затеял спор и сказал гостям оставаться на месте. Полицейские пытались вразумить Майерса, но безрезультатно, в итоге им пришлось его задержать.

«В пятницу, 25 сентября 2020 года, Шон Маршалл Майерс после рассмотрения его дела в суде… был признан виновным по двум пунктам обвинения в невыполнении требований в рамках чрезвычайного положения. Сразу же после этого судья Луис Хеннесси приговорил 42-летнего Майерса из Хьюсвилла к одному году лишения свободы», – говорится в заявлении прокуратуры округа.

Отмечается, что Майерс будет отбывать наказание в изоляторе округа Чарльз.

В штате Мэриленд, по данным властей, выявлено почти 123 тыс. случаев коронавируса, 3780 заболевших умерли.

Напомним, в субботу число выявленных случаев коронавируса в США превысило 7 млн.



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