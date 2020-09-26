 

Площадь природного пожара в Ростовской области достигла 100 га

26.09.2020, 22:48, Новости дня

Площадь ландшафтного пожара в Аксайском районе Ростовской области составляет 100 га, сообщил замначальника ГУ МЧС по региону Сергей Пряженцев.

«В настоящее время в Ростовской области на территории Аксайского района действует ландшафтный пожар на площади 100 га», – приводит слова Пряженцева ТАСС.

Он отметил, что тушение пожара осложнено сильными порывами ветра и труднодоступной местностью. «Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, обстановка под контролем», – заверил замначальника ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее в субботу МЧС предупредило об угрозе распространения пожара на три хутора в Аксайском районе Ростовской области.



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