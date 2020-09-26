В Москве за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом

26.09.2020, 22:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 18 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве за прошедшие сутки скончались 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5164 человек.

Ранее в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

Напомним, днем ранее в Москве умерли 17 пациентов с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.