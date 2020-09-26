Мнение: Коротко по Донбассу. 26.09.2020

26.09.2020, 22:40, Разное

Новости "перемирия".

1. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в подконтрольную Киеву часть Донецкой области. Об этом информирует пресс-служба офиса украинского лидера.

2. В Донецкой народной республике заявили, что в результате миномётного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в пригороде Горловки произошёл пожар в 15 зданиях. «В результате обстрела в Доломитном зафиксировано возгорание 15 домостроений по улице Железнодорожной», — заявили в управлении. По данным народной милиции, обстрел был произведён с позиций 2-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Есть версия, что обстрел осуществлялся в качестве "ответки" за катастрофу Ан-26, который особо упоротые свидомиты уже приписывают ФСБ и "сепарам".

На деле, сейчас основная версия уже "машина при посадке задела крылом землю". Но когда и кого это останавливало.

В целом же, можно ожидать, что Зеленский будет тянуть период низкоинтенсивных боевых действий до местных выборов, после чего можно ожидать возвращения к среднеинтенсивным боевым действиям с более частыми обстрелами и активностью снайперов (на днях, кстати, в ДНР украинский снайпер убил бойца ДНР) и ДРГ.



Андреа Пальмери.

PS. И еще. Помните историю с нацистом Маркивым, которого посадили в Италии за убийство итальянского журналиста Рокелли на Донбассе в 2014-м году.

Как сообщает "Джокер ДНР", не так давно вылетевший со своего поста глава ГУР МОУ Василий Бурба (получил пинком под зад за провал операции по заманиванию ЧВКшников через Белоруссию на территорию Украины) пытался использовать эту историю для своего карьерного роста. Бурба очень хотел получить пост главы службы внешней разведки Украины. Бурба, когда он еще находился на должности, предложил Зеленскому захватить на территории ЛНР гражданина Италии Андреа Пальмери (приехал воевать на Донбасс за народные республики), чтобы потом обменять его на отбывающего срок в 24 года тюрьмы Маркива. Зеленский эту операцию одобрил, после того как Бурба убедил его, что успешная операция разведки повысит рейтинг Зеленского среди военных и нациков. Но как и операция с заманиванием ЧВКшников на Украину, эта история провалилась, так как о ней стало известно спецслужбам ЛНР и ДНР, а группа, которая должна была похитить итальянца, была задержана https://www.interfax.ru/world/727960

Оцените накал маразма – итальянского журналиста на Донбассе убивает отмороженный нацик. Руководство Украины пытается его спасти от заслуженного наказания, похитив другого гражданина Италии.

Сразу видно матерую европейскую стрнау.

Также "Джокер ДНР" сообщает, что Бурба собирает компромат на Саакашвили с целью его политической дискредитации. Впрочем, учитывая последние провалы Бурбы, не удивлюсь, если и с собиранием компромата на Саакашвили все закончится точно также, как и последние спецоперации. Стоит также отметить соучастие Зеленского во всех этих история – и в истории с ЧВК в Белоруссии и в истории с подготовкой похищения гражданина Италии в ЛНР. А так он конечно не такой как Порошенко.