Эксперты назвали способы избавления от опасного жира на животе

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26.09.2020, 22:17, Разное

Отложения жира в области живота, как оказалось, может быть смертельно опасным. Эксперты рассказали о способах избавления от вредной жировой прослойки.
Ученые из Ирана и Канады утверждают, что жировые отложения на животе способны увеличивать риски преждевременной смерти человека. Для того, чтобы дольше оставаться здоровым и продлить годы жизни, необходимо этот устранять гипотетически опасный фактор. Для удаления жира в районе живота следует, прежде всего, ограничивать потребляемое количество калорий. Даже при отсутствии отклонений в весе накопленная жировая масса в этой зоне вредит здоровью.

Специалисты канадского и иранского исследовательских центров изучили более 70 научных работ по заданной теме. Проанализировав данные о взаимосвязи ожирения и смертности, эксперты подтвердили свою высказанную ранее гипотезу. Также в ходе исследований проверялись данные о здоровье более 2,5 миллиона добровольцев по всему миру. Полученные результаты показывают, что увеличение объемов талии на десять сантиметров способно повысить шансы на раннюю смерть на 11%.

Поэтому каждый, кто хочет дольше оставаться здоровым и прожить долгую жизнь, должен заботиться о своей фигуре и рационе. Для того, чтобы избавиться от жира на талии, необходимо ограничить калорийность употребляемых блюд. При наличии проблем с лишним весом и объемами следует изменить повседневное меню, выбирая овощи и фрукты в свежем или замороженном виде. Кроме того, полезно употреблять в пищу постные источники белка. К ним, как пишет «Слово и дело», относятся белая рыба, греческий йогурт, горох, чечевица и фасоль, нежирный зерненый творог и тофу, постная говядина и белое мясо птицы без кожи, а также яичный белок.



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