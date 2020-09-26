Мнение: Сломанный генератор кризисов, сладкая угроза и санкции против русских троллей

26.09.2020, 21:55, Разное

1. Коронавирусный кризис серьёзно отличается от предыдущих экономических потрясений. Дело не только в том, что он невероятно быстро охватил всю планету, а не распространялся постепенно из одной крупной экономики в другие. Несколько веков США использовали кризисы, чтобы нарастить (или, по крайней мере, удержать) своё экономическое и политическое могущество. Теперь же, как пишет Иван Данилов, стратегия американцев дала серьёзный сбой:

https://ria.ru/20200919/ssha-1577458993.html

До недавнего времени каждый мировой кризис превращался в источник дополнительных доходов и преимуществ для западной — особенно американской — экономики. Механизм получения этих преимуществ, причем независимо от того, какого рода кризис сотрясал планету, всегда работал по одной и той же схеме: если на планете случается что-то плохое, то единственным активом, который демонстрировал максимальную надежность, был американский доллар (или долларовые облигации Минфина США), а самым надежным местом для хранения этих надежных активов был какой-нибудь крупный американский банк.

Иногда в качестве надежного места “парковки капиталов” работали и швейцарские банки, но тот же Минфин США и американские дипломаты сделали все для того, чтобы эту тихую гавань мирового финансового мира буквально сжечь, оставив фешенебельные, но руины на месте былого величия, которое кануло в лету вместе с понятием “банковская тайна”.

Соответственно, создавалась довольно страшная ситуация: чем хуже всему остальному миру, тем больше капитала концентрировалось в США и тем более тепличными становились финансовые условия для развития американского бизнеса и для роста американских бюджетных дефицитов, из которых в том числе финансировались американские программы по дестабилизации остального мира. Если посмотреть на ситуацию максимально цинично и грубо, то получался своего рода вечный двигатель, ну или “финансовый пылесос” глобального масштаба: мир вне США вкалывает в поте лица и зарабатывает капитал, потом США (неважно, с помощью “цветных революций” или очередного “финансового шока” с участием американских финансовых структур) устраивают какой-нибудь очередной глобальный или региональный кризис, и значимая часть капитала, заработанного в других странах, притекает в американскую (или просто “долларовую”) финансовую систему, которая продолжает кормить этот генератор кризисов. <…>

…раньше США могли держать ставку на сколь угодно низких уровнях, не переживая о том, что мировые капиталы, особенно в условиях кризиса, потекут в какую-то другую страну или на какие-то другие рынки. А сейчас Китай начинает процесс лишения США этой привилегии, так как его экономика, правильное решение проблемы эпидемии и консервативная политика Центрального банка позволяют ему предлагать капиталам со всего мира возможность прибыльных и надежных вложений на китайском рынке. У мировой экономики и финансовой системы (не говоря уже о привычках инвесторов) — колоссальная инерция, но процесс трансформации уже запущен, и, судя по всему, он будет только усиливаться.

2. Очередная дискриминация потребителей из Восточной Европы. Мало того, что российских детей сажают на сладкую газировку, — один из самых вредных для здоровья легальных препаратов, — так туда ещё и кладут больше сахара, чем англосаксонским детям:

https://tass.ru/obschestvo/9534227/amp

Всемирная организация здравоохранения считает полезным выработать у детей привычку пить воду, в том числе из-под крана, вместо газированных и сладких напитков. Об этом в среду заявил руководитель Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда в ТАСС на презентации “Руководства по детскому питанию и физической активности для родителей и людей, работающих с детьми 6-10 лет”, подготовленного Европейским региональным бюро ВОЗ при поддержке Минздрава России.

Представитель ВОЗ указал, что сладкие напитки одних и тех же марок, продаваемые в Западной и Восточной Европе, содержат разное количество сахара. По его словам, если в Великобритании упаковка сладкого напитка содержит 35-40 г сахара, то в продукции, продаваемой в Восточной Европе сахара будет на 10 г выше. При этом суточная норма потребления сахара для детей в возрасте 6-10 лет составляет порядка 25 г в день.

3. Кто бы мог подумать ещё 5 лет назад, что обиженные американцы будут вводить санкции против рядовых троллей:

https://lenta.ru/news/2020/09/23/imposed/

Министерство финансов США внесло в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Трое из них якобы связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, их зовут Евгений Ходотов, Александр Кузин, Дмитрий Сытый. Помимо этого, под санкции попали Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин, а также гражданин Финляндии Никита Ковалевский. Им вменяют вмешательство в американские выборы: Минфин утверждает, что это «интернет-тролли», якобы виновные в создании угрозы кибербезопасности.

Хоботов, это мелко.